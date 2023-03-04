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00:10, 4 марта 2023Мир

На сына Байдена заявили в прокуратуру

NYP: на Хантера Байдена заявили в прокуратуру США из-за нарушения закона об иноагентах
Хантер Байден

Хантер Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

На сына президента США Хантера Байдена заявили в прокуратуру. Согласно жалобе, он якобы консультировал пресс-секретаря своего отца, когда тот был вице-президентом, об ответах на претензии о связях с украинской фирмой Burisma. Об этом пишет New York Post (NYP).

По данным издания, переписка Байдена-младшего с пресс-секретарем Байдена в бытность того вице-президентом Кендрой Баркофф легла в основу направленной в Минюст США жалобы о нарушении закона о регистрации иноагентом.

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В заявлении говорится, что Хантер Байден представлял интересы иностранного юридического лица без регистрации иноагентом. В жалобе организации America First Legal Foundation указано, что в мае 2014 года Хантер Байден консультировал Баркофф, как отвечать журналистам о его назначении в совет директоров украинской фирмы.

В ответ на претензии о возможном конфликте интересов Хантер Байден заявил, что Burisma от правительства Украины не зависит, а сам он тоже частное лицо, и предлагал использовать этот тезис в контактах со СМИ, пишет газета.

Ранее сообщалось, что сын президента США Джо Байдена Хантер и его компания с 2013 по 2018 год заработали около 11 миллионов долларов благодаря его роли члена совета директоров украинской газодобывающей компании Burisma и связях с китайским бизнесменом.

Марина Совина
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