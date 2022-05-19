Раскрыты миллионные заработки сына Байдена на связях с Украиной и Китаем

NBC News: Хантер Байден получил 11 млн долларов от Украины и на сделках с Китаем

Сын президента США Джо Байдена Хантер и его компания с 2013 по 2018 год заработали около 11 миллионов долларов благодаря его роли члена совета директоров украинской газодобывающей компании Burisma и связях с китайским бизнесменом. Однако непонятно, в чем именно заключалась работа Хантера Байдена, принесшая ему этот доход. О раскрытых данных сообщает NBC News.

Издание проанализировало полученную копию данных с ноутбука Байдена и документы, опубликованные Сенатом. Согласно ним, Байден-младший, в частности, заработал 5,8 миллиона долларов (более половины его дохода за пять лет) на двух сделках с китайским бизнесом. Он якобы выступал в качестве консультанта в проекте с компанией Hudson West III, которая принадлежит некогда влиятельному китайскому бизнесмену Е Цзяньмину. Позднее того обвинили в экономических преступлениях, задержали, и с тех пор его не видели на публике. Hudson West платила компании Owasco PC, контролируемой Хантером Байденом.

Однако, по словам авторов, документы не отражают суть деятельности Байдена. Кроме того, немногие сделки из планировавшихся были в итоге осуществлены. Это вкупе со связями с Китаем поднимает вопросы о национальной безопасности и деловой этике, пишет NBC News. Кроме того, издание сообщает о предупреждении Байдену от партнера, что тот не раскрыл в налоговых декларациях доход в 400 тысяч долларов от украинской Burisma.

При этом указывается на отсутствие в документах доказательств, что заработанные Хантером Байденом деньги получал в том числе и его отец, хотя Байден-младший и указывает в одном из писем о необходимости средств для его «семьи».

Также стали известны крупные траты Хантера Байдена. В частности, с октября 2017 года по февраль 2018 года он тратил более 200 000 долларов в месяц на роскошные гостиничные номера, платежи за Porsche, стоматологические услуги и снятие наличных.

Издание также подчеркивает, что расследование вокруг сына президента может принять новый оборот, если осенью республиканцы выиграют выборы в палату представителей и получат большинство. В этом случае, по мнению источника NBC News, они потребуют больше документов, чтобы попытаться найти и выявить любые финансовые связи между Джо и Хантером Байденом.

Ранее в апреле член палаты представителей, республиканец Даррел Исса сообщил, что Конгресс изучает содержимое ноутбука Хантера Байдена. Исса заявил, что необходимо отследить дело о ноутбуке сына Байдена «до самого верха, до "большого парня"». По его мнению, для этого требуется участие спецпрокурора.

Параллельно конгрессмены из Республиканской партии США захотели открыть пять направлений расследования в деле о причастности Хантера Байдена к коррупционным схемам.

В марте прокуратура в штате Делавэр запросила документы по поводу средств, которые Хантер Байден получал от украинской газовой компании Burisma.

