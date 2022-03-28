Стало известно о налоговом расследовании против сына Байдена в США

WSJ: расследование о связях сына Байдена с украинской компанией набирает обороты в США

Налоговое расследование против Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, снова набирает обороты. Об этом пишет Wall Street Journal.

Как стало известно газете, прокуратура в штате Делавэр запросила документы по поводу средств, которые Хантер Байден получал от украинской газовой компании Burisma. Кроме того, правоохранители узнавали о возможности снять показания перед жюри присяжных по этому делу.

«Это не обязательно означает неизбежность предъявления обвинений, но указывает на попытки заручиться показаниями с прицелом на потенциальный суд когда-нибудь», — заявил изданию бывший федеральный налоговый прокурор Мэтт Мюллер, который не участвует в расследовании.

По информации WSJ, Байден-младший в период с 2014 по 2019 год получал от Burisma по 50 тысяч долларов в месяц. Эти деньги поступали на счет компании Rosemont Seneca Bohai LLC. Большая часть его деятельности в этом качестве пришлась на те годы, когда его отец Джо занимал пост вице-президента США.

27 марта британское издание Daily Mail обнародовало документы, из которых следует, что Хантер Байден причастен к биологическим проектам на Украине. Опубликованные электронные письма Байдена-младшего свидетельствуют о том, что он помог медицинской компании Metabiota, сотрудничающей с подрядчиком Пентагона Black & Veatch в рамках исследований о смертоносных патогенах, заключить многомиллионный контракт с правительством США.

Также он свел представителей Metabiota с руководством украинской энергетической компании Burisma Holdings для реализации «научного проекта» с участием лабораторий высокого уровня биозащиты на Украине.