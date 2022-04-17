В США изучат содержимое ноутбука сына Байдена

Республиканец Исса заявил, что Конгресс изучит ноутбук сына президента США Байдена Хантера

Член палаты представителей, республиканец Даррел Исса в интервью Fox News сообщил, что Конгресс изучает содержимое ноутбука сына президента США Хантера Байдена. Слова политика приводит РИА Новости.

Исса заявил, что необходимо отследить дело о ноутбуке сына Байдена «до самого верха, до "большого парня"». По его мнению, для этого требуется участия спецпрокурора. Однако Конгресс также самостоятельно изучит содержимое ноутбука.

«У нас есть ноутбук, и этот ноутбук — сокровищница очевидного: прямой связи между президентом и его сыном. Глубокое погружение в то, насколько болен и уязвим в своей наркотической зависимости Хантер Байден был», — подчеркнул он.

Республиканец добавил, что любой человек, у которого на ноутбуке хранятся фотографии коллекции наркотиков,

«Они были, когда он летал с отцом на "втором борту", когда его отец уверял, что его бизнес-сделки продвигаются. Включая, сделки в Восточной Европе, включая Россию, мэра Москвы, его жену, включая Китай», — подчеркнул конгрессмен.

Исса отметил, что в этот период Хантер Байден был уязвим из-за пристрастия к наркотикам. «Именно такого человека вы завербуете, если работаете в одном из агентств в Китае или России», — заключил он.

В 2021 году Хантер Байден похвастался употреблением наркотиков вместе с экс-мэром Вашингтона Мэрионом Бэрри. Их телефонный разговор датирован январем 2019 года. Он хранился на ноутбуке, который Хантер Байден оставил в ремонтной мастерской.