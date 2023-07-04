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19:38, 4 июля 2023Мир

В Белом доме нашли кокаин

The Guardian: в библиотеке Белого дома нашли кокаин, его происхождение расследуют

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В библиотеке Белого дома нашли порошкообразное вещество белого цвета, и в результате анализа выяснилось, что это кокаин. Теперь Секретная служба США расследует, как он попал в здание, пишет газета The Guardian.

О находке стало известно, когда об этом рассказал пожарный из группы по работе с опасными материалами. Затем представитель Секретной службы Энтони Гульельми сообщил, что после этого была объявлена повышенная тревога, из особняка временно эвакуировали персонал.

Гульельми подчеркнул, что уже ведется расследование «причин и способов», которыми вещество попало в Белый дом. В это время президент США Джо Байден находился в Кэмп-Дэвиде, уточняет издание. Президент США и первая леди Джилл Байден вернулись оттуда во вторник утром, 4 июля.

Чиновник, знакомый с ходом расследования, сообщил, что количество вещества «было небольшим».

Впервые о находке рассказали газете The Washington Post.

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    Виктория Кондратьева
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