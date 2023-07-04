Cекретная служба США нашла белый порошок на территории Белого дома, ведется расследование

Cекретная служба США, охраняющая руководство страны, нашла белый порошок на территории Белого дома — предположительно, кокаин, ведется расследование. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителя службы Энтони Гульельми и источники.

По данным издания, странное вещество было обнаружено вечером 2 июня. На месте работал пожарный из группы по работе с опасными веществами. По словам источника газеты, вещество дало положительный результат на кокаин, но его содержание оказалось небольшим.

Гульельми сказал, что вещество проходит дальнейшее тестирование, чтобы определить, что это такое.

23 мая около 21:35 вечера по местному времени (4:35 по московскому) юноша наехал на шлагбаум Белого дома на арендованном грузовике. Кандула включил задний ход и врезался в барьер во второй раз, прежде чем сотрудники Парковой полиции США взяли его под стражу.