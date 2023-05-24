Подросток попытался прорваться к Белому дому и пригрозил расправиться с Байденом

NBC News: подросток попытался прорваться на территорию Белого дома и захватить власть

19-летний подросток Саи Варшит Кандула из штата Миссури попытался прорваться на территорию Белого дома на грузовике, пригрозил захватить власть и сказал, что восхищается нацистами. Об этом пишет NBC News со ссылкой на судебные документы.

23 мая около 21:35 вечера по местному времени (4:35 мск) юноша наехал на шлагбаум Белого дома на арендованном грузовике. Кандула включил задний ход и врезался в барьер во второй раз, прежде чем сотрудники Парковой полиции США взяли его под стражу.

Во время задержания он якобы заявил правоохранителям, что хочет захватить власть и расправиться с президентом страны Джо Байденом. Он якобы планировал нападение в течение шести месяцев и подробно изложил свои планы в некой «зеленой книге». Кандула из Честерфилда, как выяснилось позднее, арендовал грузовик U-Haul вечером 22 мая сразу после того, как прилетел из Сент-Луиса в международный аэропорт Даллеса по билету в один конец.