Певица Кеша опубликовала откровенные фото в бикини со словами «горжусь своим телом»

37-летняя американская певица Кеша опубликовала откровенные фото в бикини

Американская певица Кеша Роуз Себерт, более известная как Кеша, показала откровенные фото со словами «горжусь своим телом». Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя исполнительница снялась в черном бикини, которое включало в себя топ с треугольными чашками и мини-трусы. Так, на одном из кадров она лежала на камнях, выгнув спину. На другом — звезда позировала на балконе, надев белый халат на купальник и примерив бейсболку.

«Я не думала, что в 2024 году люди все еще будут стыдиться тел, но я так горжусь своим — оно через многое прошло. Те, кто думает, что меня стыдят, — на самом деле вы делаете меня очень сильной», — указала в подписи знаменитость.

Ранее в июле американская певица Билли Айлиш также снялась в купальнике.