Билл Клинтон сделал жесткое заявление о преступлениях Эпштейна

Билл Клинтон заявил, что непричастен к преступлениям Эпштейна

Экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон выступил с опровержением связи с преступлениями финансиста Джеффри Эпштейна на слушаниях комитета Палаты представителей по надзору. Об этом пишет ТАСС.

В своей речи он уточнил, что его контакты с Эпштейном прекратились задолго до того, как стало известно о его криминальной деятельности.

«Я ничего не видел и не совершал ничего предосудительного. Как человек, выросший в семье с домашним насилием, я бы не только не летал на его самолете, если бы имел хоть малейшее представление о его делах, — я бы сам сдал его властям», — жестко заявил Клинтон.

Он также назвал несправедливым вызов в комитет своей супруги Хиллари, подчеркнув, что она никогда не посещала объекты Эпштейна.

Ранее сообщалось, что в опубликованных материалах дела миллиардера Джеффри Эпштейна не хватает около сотни важных документов, включая интервью женщины, которая озвучивала обвинения в адрес президента США Дональда Трампа. Расследование CNN установило, что в опубликованных Минюстом материалах дела отсутствует более 90 интервью.

До этого стало известно, что Джеффри Эпштейн годами пытался встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить финансовые рынки. Однако финансист-педофил все же отказался от встречи с главой РФ.