Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:50, 27 февраля 2026Мир

Билл Клинтон сделал жесткое заявление о преступлениях Эпштейна

Билл Клинтон заявил, что непричастен к преступлениям Эпштейна
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Билл Клинтон

Билл Клинтон. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон выступил с опровержением связи с преступлениями финансиста Джеффри Эпштейна на слушаниях комитета Палаты представителей по надзору. Об этом пишет ТАСС.

В своей речи он уточнил, что его контакты с Эпштейном прекратились задолго до того, как стало известно о его криминальной деятельности.

«Я ничего не видел и не совершал ничего предосудительного. Как человек, выросший в семье с домашним насилием, я бы не только не летал на его самолете, если бы имел хоть малейшее представление о его делах, — я бы сам сдал его властям», — жестко заявил Клинтон.

Он также назвал несправедливым вызов в комитет своей супруги Хиллари, подчеркнув, что она никогда не посещала объекты Эпштейна.

Ранее сообщалось, что в опубликованных материалах дела миллиардера Джеффри Эпштейна не хватает около сотни важных документов, включая интервью женщины, которая озвучивала обвинения в адрес президента США Дональда Трампа. Расследование CNN установило, что в опубликованных Минюстом материалах дела отсутствует более 90 интервью.

До этого стало известно, что Джеффри Эпштейн годами пытался встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить финансовые рынки. Однако финансист-педофил все же отказался от встречи с главой РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пакистан и Афганистан начали вооруженный конфликт. Может ли Россия помочь в урегулировании и надо ли ей вмешиваться?

    Орбан вслед за Фицо обрушился с критикой на Зеленского

    Маск заблокировал Starlink на Украине из-за одной просьбы Киева

    Плывущие по городу гробы во время наводнения попали на видео

    Зеленский примет ядерное оружие «с удовольствием»

    Зеленский сделал заявление о Путине

    Трамп собрался «по-дружески» захватить одно государство

    Европейские страны пытались помешать самолету ключевого российского переговорщика

    Билл Клинтон сделал жесткое заявление о преступлениях Эпштейна

    58-летняя Памела Андерсон в ультракоротких шортах снялась для журнала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok