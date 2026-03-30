Известная российская блогерша рассказала о приеме антидепрессантов

Блогерша Трубенкова рассказала о побочных эффектах от приема антидепрессантов

Известная российская блогерша Полина Трубенкова рассказала о приеме антидепрессантов. В выпуске шоу «Бабские истории», доступном на YouTube, она заявила, что столкнулась с побочными эффектами препаратов.

Трубенкова рассказала, что у нее была депрессия, с которой она не смогла справиться без медикаментозного лечения. По ее словам, до того, как начать принимать антидепрессанты, она полтора года проходила терапию.

Гостья передачи, юмористка Найка Казиева поинтересовалась, были ли у блогерши побочные эффекты от антидепрессантов. «Я собрала их все. Я выиграла бинго, ***, из побочек», — ответила Трубенкова. О каких именно побочных эффектах шла речь, блогерша не уточнила.

