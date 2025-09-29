Известную российскую блогершу смутил интимный вопрос от бабушки

Известная российская блогерша Полина Трубенкова рассказала об интимном вопросе, который задала ее бабушка. О нем она вспомнила в выпуске шоу «Бабские истории», доступном на YouTube.

По словам Трубенковой, однажды бабушка позвонила ей и без приветствий и предварительных разговоров спросила, нет ли у мужа блогерши Константина проблем с потенцией. «[Она спросила]: "А у Кости не в порядке что-то? Проблемы какие-то?" Я говорю: "В смысле?" [Бабушка отвечает]: "А почему внуков нет?"» — описала разговор блогерша. Она призналась что поступок бабушки смутил ее.

Трубенкова добавила, что позднее бабушка решила обратиться с этим же вопросом к Константину. «От меня она ответа не дождалась, поэтому она задала точно такой же вопрос потом на семейном застолье уже у Кости», — рассказала она. Блогерша с иронией добавила, что ее бабушка полностью игнорирует понятие личных границ.

Ранее Трубенкова рассказала о странной подработке. По ее словам, она по телефону продавала препараты, улучшающие потенцию.