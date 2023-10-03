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06:05, 3 октября 2023Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша рассказала о странной подработке

Кадр: Ляйсан Утяшева / YouTube

Популярная российская блогерша Полина Трубенкова, также известная как Мадам Кака, рассказала о странной подработке, которая у нее была в подростковом возрасте. Подробностями она поделилась в эфире шоу «Дерзкая готовка», запись которого доступна на YouTube.

По словам Трубенковой, некоторое время она работала в кол-центре и продавала препараты для улучшения потенции. Как уточнила блогерша, на тот момент ей было 14 лет. «Ужасная была работа. (...) Для меня вопрос "как часто у вас утренняя эрекция?" был как "привет, как дела?"» — вспомнила она.

Блогерша отметила, что проработала в кол-центре всего один месяц, и добавила, что за это время ей так ничего не удалось продать. «Мне заплатили какие-то копейки, чтобы мне не обидно было», — сказала она.

Ранее Трубенкова призналась, что в прошлом завидовала тиктокерам. «Когда появился TikTok, и стало появляться много новых блогеров, впадала в дичайшую зависть», — заявила она. По словам блогерши, в конце концов ей удалось побороть это чувство.

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    Олег Давыдов
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