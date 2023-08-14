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20:36, 14 августа 2023Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша рассказала о зависти к тиктокерам

Блогерша Полина Трубенкова призналась, что завидовала тиктокерам

Кадр: YesNoYes / YouTube

Популярная российская блогерша Полина Трубенкова, известная под псевдонимом Мадам Кака, рассказала о зависти к тиктокерам. В интервью для YouTube-канала YesNoYes она призналась, что в прошлом считала себя лучше других инфлюэнсеров.

«Я раньше, когда появился TikTok, и стало появляться много новых блогеров, впадала в дичайшую зависть и считала всех вокруг говном», — высказалась Мадам Кака. Она раскрыла, что была убеждена в том, что «все делают дерьмовый контент», а она создает «классные, не тупые» ролики. По словам блогерши, она считала себя лучше других.

Позже Трубенкова осознала, что нельзя «быть такой токсичной». «Нельзя считать, что все делают отстой, а ты одна королева, я с собой проработала это, очень долго я все это прорабатывала», — сказала она.

В результате блогерша приняла тот факт, что все люди разные и потребляют разный контент. «Сейчас зову людей, и мне интересен абсолютно каждый гость», — заключила она.

Ранее сообщалось, что комик Наталия Медведева призналась в зависти к коллегам по Comedy Woman. По словам юмористки, ей всегда казалось, что в других участницах шоу есть какие-то качества, которых не хватает ей.

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    Олег Давыдов
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