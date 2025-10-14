Ценности
Ксения Бородина ответила на комментарии о седине в волосах

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина ответила на комментарии о своей внешности. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость предстала перед камерой в черной пижамной рубашке на пуговицах и с распущенными волосами. При этом бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» рассказала, что ей в директ написали о седине на висках. «Меня продолжает радовать тактичность нашего народа», — заявила она.

При этом Бородина отметила, что в настоящее время не собирается закрашивать утратившие пигмент пряди, поскольку долго отращивала натуральный цвет. «Буду, как голливудские звезды, стремиться к натуральности», — указала автор поста.

В марте Ксения Бородина призналась в сделанной пластической операции.

.
