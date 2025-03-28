Ксения Бородина призналась в сделанной пластике

Телеведущая Ксения Бородина призналась в сделанной в молодости пластике груди

Телеведущая Ксения Бородина призналась в сделанной пластической операции. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость заявила, что в свои 42 года не смогла бы решиться на хирургическое вмешательство. По этой причине она похвалила себя за то, что в молодости решилась на коррекцию формы и размера груди.

«Я боюсь наркоза. Все, что я успела сделать в молодости — это грудь. И молодец, что тогда решилась! Сейчас бы никогда на это не пошла, потому что вижу, как тяжело всем даются эти операции с возрастом. Сейчас отрезать живот? Я никогда на это не решусь», — подчеркнула она.

В то же время звезда отметила, что негативно относится к популярным операциям на лицо. «Вижу на каждом шагу эти "лисьи глазки". Не хочу никого осуждать, это право каждого человека, что делать со своим лицом, но мне это не нравится. Я не считаю эту операцию красивой», — заключила телеведущая.

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