Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:24, 15 апреля 2026Мир

У клуба Трампа поймали мужчину с винтовкой в стиле Джокера

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Кадр: Lomita Sheriff's Station

Полиция Лос-Анджелеса задержала вооруженного мужчину в бронежилете у гольф-клуба президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета New York Post.

По данным издания, задержанным оказался Шон Штайнер. При нем нашли заряженную короткоствольную винтовку, раскрашенную в зеленый и фиолетовый цвета, а также заряженный револьвер. На оружии были надписи «Чего такой серьезный?» и «Давай-ка нарисуем тебе улыбку!», отсылающие к образу Джокера из фильма «Темный рыцарь».

Мужчину задержали после звонка очевидца недалеко от Национального гольф-клуба Трампа в Лос-Анджелесе. Ему предъявили обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия.

13 июля 2024 года Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение уха. В сентябре 2024 года произошла новая попытка покушения во время игры Трампа в гольф. Стрелявшего задержали, политик не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok