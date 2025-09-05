Наука и техника
ВС России получили «Планшеты»

«Ростех»: ВС России получили партию машин с комплексами «Планшет-М-ИР»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: «Высокоточные комплексы»

Вооруженные силы (ВС) России получили партию машин с комплексом автоматизированного управления артиллерией «Планшет-М-ИР». Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

Серийно производимый комплекс позволяет в режиме реального времени передавать на командные пункты данные о целях, получаемых, в частности с беспилотных летательных аппаратов, что обеспечивает максимально быстрое, точное и эффективное решение боевых задач.

По словам индустриального директора кластера вооружений госкорпорации Бекхана Оздоева, комплекс применяется в зоне специальной военной операции, а основными его преимуществами выступают высокая мобильность и эффективность в связке с артиллерийскими вооружениями — от минометов до реактивных систем залпового огня.

В июне холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил в Telegram о поставке ВС России комплексов «Планшет-М-ИР».

В августе 2022-го первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков рассказал, что в России создан новый комплекс управления артиллерией «Планшет-М-ИР», который размещается в бронеавтомобиле «Атлет».

