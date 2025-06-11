Обновившая украинский паспорт Ани Лорак объявила о переносе концертов в России

Украинская певица Ани Лорак объявила о переносе июньских концертов в России

Певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) объявила о переносе четырех концертов в российских городах. Информация об этом появилась в официальном сообществе артистки в социальной сети «ВКонтакте».

Выступления в Иркутске, Южно-Сахалинске, Хабаровске и Владивостоке, которые должны были пройти с 13 по 16 июня, не состоятся «по не зависящим от организатора и артиста причинам». «Мы готовились и ждали встречи с вами, но текущие обстоятельства не позволяют провести концерты в данных городах», — сказано в публикации. Отмечается, что зрители смогут посетить шоу в другие даты по купленным билетам.

В апреле сообщалось, что Лорак тайно заменила украинский паспорт. При этом в марте 2024 года стало известно, что исполнительница подала заявление на получение гражданства Российской Федерации.