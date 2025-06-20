Лорак впервые прокомментировала получение российского гражданства

Получившая российское гражданство Ани Лорак поблагодарила россиян за поддержку

Певица Каролина Куек, известная под псевдонимом Ани Лорак, получившая российское гражданство, прокомментировала свое решение. Об этом она рассказала журналистке Алене Жигаловой в YouTube-шоу «Алёна, Блин! Говорит».

Ставшая официально россиянкой Лорак поблагодарила всех за поддержку и заявила, что осталась верна своим поклонникам.

«Особенное спасибо моим зрителям, поклонникам, которые ходят на мои концерты. Россия — страна, в которой я живу и работаю много лет и всегда верна своему слушателю», — сообщила Каролина.

Ранее стало известно, что получившей гражданство России Ани Лорак припомнили выступления в госпитале для солдат ВСУ. Певицу раскритиковала коллега Вика Цыганова.