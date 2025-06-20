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18:30, 20 июня 2025Культура

Лорак впервые прокомментировала получение российского гражданства

Получившая российское гражданство Ани Лорак поблагодарила россиян за поддержку
Андрей Шеньшаков

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Певица Каролина Куек, известная под псевдонимом Ани Лорак, получившая российское гражданство, прокомментировала свое решение. Об этом она рассказала журналистке Алене Жигаловой в YouTube-шоу «Алёна, Блин! Говорит».

Ставшая официально россиянкой Лорак поблагодарила всех за поддержку и заявила, что осталась верна своим поклонникам.

«Особенное спасибо моим зрителям, поклонникам, которые ходят на мои концерты. Россия — страна, в которой я живу и работаю много лет и всегда верна своему слушателю», — сообщила Каролина.

Ранее стало известно, что получившей гражданство России Ани Лорак припомнили выступления в госпитале для солдат ВСУ. Певицу раскритиковала коллега Вика Цыганова.

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