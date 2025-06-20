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13:48, 20 июня 2025Культура

Получившей гражданство РФ Ани Лорак припомнили выступления в госпитале для солдат ВСУ

Певица Вика Цыганова раскритиковала Ани Лорак за поддержку ВСУ
Ольга Коровина
Ани Лорак

Ани Лорак. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Певица Виктория Цыганова прокомментировала новость о получении украинской артисткой Каролиной Куек, известной под псевдонимом Ани Лорак, гражданства России. Пост она разместила в личном Telegram-канале.

Исполнительница раскритиковала позицию Лорак и заявила, что ее коллега не выступает в госпиталях перед ранеными российскими солдатами, хотя навещала бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2014 году.

«Народная артистка Украины Каролина Куек в 2014 году выступала в госпитале для солдат украинской армии. В 2022 и в 2023 году мы видели, как сердце ей подсказывало писать посты с поддержкой Украины», — подчеркнула Цыганова.

Известно, что в сентябре 2022 года Лорак попала в санкционный список Украины, предусматривающий ряд ограничений, включая лишение государственных наград. 9 июня 2025-го певица получила российский паспорт.

Ранее спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал новость о получении Ани Лорак гражданства России. Он положительно отозвался об этом решении, назвав его благом.

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