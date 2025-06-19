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19:54, 19 июня 2025Культура

Получение Лорак гражданства России назвали благом

Швыдкой назвал благом получение украинской певицей Ани Лорак гражданства России
Андрей Шеньшаков

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал новость о получении украинской певицей Каролиной Куек, известной под псевдонимом Ани Лорак, гражданства России. Его слова приводит издание NEWS.ru.

Швыдкой положительно отозвался об этом решении, назвав благом получение артисткой российского гражданства. По его словам, это подтвердит привлекательность России в глазах людей искусства и продемонстрирует реальную картину происходящих событий аудитории.

Ранее стало известно, что получение российского гражданства Ани Лорак назвали «плевком обществу». Против этого выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

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