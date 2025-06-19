Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:33, 19 июня 2025Культура

Получение российского гражданства Ани Лорак назвали «плевком обществу»

Глава ФПБК Бородин назвал получение гражданства РФ Ани Лорак плевком обществу
Ольга Коровина
Ани Лорак

Ани Лорак. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин прокомментировал новость о том, что украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) получила российское гражданство. Пост он разместил в личном Telegram-канале.

«Еще один плевок нашему обществу», — заявил глава ФПБК. Общественник призвал Лорак, а также певицу Лолиту Милявскую и получившего гражданство РФ юмориста Александра Ревву высказать свое мнение относительно специальной военной операции (СВО).

В 2023 году Бородин потребовал отменить юбилейный концерт Лорак в России из-за подозрений в поддержке ею Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вскоре он сообщил, что проверка в отношении певицы завершена, она «чиста перед законом».

Ранее стало известно, что 9 июня Лорак получила российское гражданство. В документе она оставила свое имя — Каролина. До этого сообщалось, что артистка тайно заменила украинский паспорт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Колбаса — 400 рублей, помидоры — 200, военная форма — 10 000. На что тратят деньги участники СВО и кто наживается на солдатах?

    «Вот, националисты стоят». В Москве «Русская община» пыталась задержать чеченских детей. Чиновники Кадырова занялись ситуацией

    Захарова раскритиковала попытки оправдать Израиль

    Глава граничащего с Московской областью региона рассказал об атаке дрона

    «Роскосмос» заявил о переговорах с двумя странами о строительстве космодромов

    Стало известно об освобождении сотрудницы Русского дома в Киргизии

    Роднина сравнила внутрироссийские и международные турниры

    Визажист Меган Маркл раскрыл секрет ее красоты

    Российский дипломат назвал три сигнала Путина Западу

    Российские войска поразили узел связи НАТО в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости