Получение российского гражданства Ани Лорак назвали «плевком обществу»

Глава ФПБК Бородин назвал получение гражданства РФ Ани Лорак плевком обществу

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин прокомментировал новость о том, что украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) получила российское гражданство. Пост он разместил в личном Telegram-канале.

«Еще один плевок нашему обществу», — заявил глава ФПБК. Общественник призвал Лорак, а также певицу Лолиту Милявскую и получившего гражданство РФ юмориста Александра Ревву высказать свое мнение относительно специальной военной операции (СВО).

В 2023 году Бородин потребовал отменить юбилейный концерт Лорак в России из-за подозрений в поддержке ею Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вскоре он сообщил, что проверка в отношении певицы завершена, она «чиста перед законом».

Ранее стало известно, что 9 июня Лорак получила российское гражданство. В документе она оставила свое имя — Каролина. До этого сообщалось, что артистка тайно заменила украинский паспорт.