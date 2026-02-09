Реклама

Экономика
11:46, 9 февраля 2026Экономика

Снижение ставки в России допустили из политических мотивов

Экономист Ракша: ЦБ может снизить ключевую ставку по политическим мотивам
Вячеслав Агапов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На заседании в пятницу, 13 февраля Центральный банк России (ЦБ РФ) может снизить ключевую ставку. Такое развитие событий допустил экономист Денис Ракша, его цитирует НСН.

По словам эксперта, регулятор может смягчить денежно-кредитную политику (ДКП) только на 0,25 процентного пункта — по «политическим» мотивам. На желания рынка в Центробанке не ориентируются, вместо этого оценивая уровень текущей инфляции и инфляционные ожидания.

«Оба параметра грустно выглядят для ЦБ, так как текущая инфляция выросла, как и инфляционные ожидания бизнеса и населения. Поэтому у ЦБ нет формальных оснований для снижения ставки на ближайшем заседании. Возможно, под политическим давлением ЦБ максимум снизит ставку на 0,25 процентного пункта, что будет просто символическим жестом, чтобы успокоить публику», — пояснил Ракша.

В свою очередь руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ Финам Ольга Беленькая допустила, что Банк России будет выбирать между двумя вариантами решения по ключевой ставке — ее сохранением на уровне 16 процентов годовых и снижением до 15,5 процента, следует из прогноза. Вероятность паузы в снижении показателя аналитик сочла более высокой. Ключевыми аргументами в пользу такого развития событий служит ускорение инфляции в России, высокие инфляционные ожидания россиян и ситуация с ценами на нефть.

