Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:35, 25 февраля 2026Экономика

России предсказали спад инвестиций и ускорение инфляции

ВЭБ: Инфляция в России по итогам года ускорится до 6,2 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В I квартале 2026 года ВВП России вырастет на процент, а по итогам года на 0,8 процента. Этот прогноз аналитиков Института ВЭБа процитировали «Ведомости».

Кроме того, инвестиции в основной капитал в I квартале снизятся на 6,1 процента, а рост реальных располагаемых доходов населения замедлится больше чем в семь раз относительно прошлого года. Если в 2025 году речь шла о 7,4 процента, то в 2026 году можно будет рассчитывать только на процент. Реальная заработная плата поднимется на 3,7 процента, хотя в прошлом году прибавка оценивалась в 4,4 процента.

Также эксперты института полагают, что в России будет снижаться спрос. Рост розничного товарооборота замедлится до 1,7 процента, а темпы роста платных услуг населению до 1,8 процента.

Ключевая ставка Банка России на конец 2026 года достигнет 12 процентов, а инфляция ускорится до 6,2 процента.

​В феврале инфляционные ожидания россиян снизились до 13,1 процента. В январе речь шла о 13,7 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Национальность у нас общая, а вот веры — разные». Небензя заявил о своем украинском происхождении на заседании Совбеза ООН

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Улитки внесли коррективы в планы Трампа

    Зеленский заявил о новой встрече делегаций России и Украины

    У осужденного за взятки российского экс-мэра забрали беговую дорожку

    Бывший спецпосланник Трампа осудил решение США по Украине

    Российские войска продвинулись у ключевого города в Донбассе

    Разведки Европы разоблачили «троянских коней» России

    Названы снижающие цену на новую квартиру дефекты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok