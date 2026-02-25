России предсказали спад инвестиций и ускорение инфляции

ВЭБ: Инфляция в России по итогам года ускорится до 6,2 процента

В I квартале 2026 года ВВП России вырастет на процент, а по итогам года на 0,8 процента. Этот прогноз аналитиков Института ВЭБа процитировали «Ведомости».

Кроме того, инвестиции в основной капитал в I квартале снизятся на 6,1 процента, а рост реальных располагаемых доходов населения замедлится больше чем в семь раз относительно прошлого года. Если в 2025 году речь шла о 7,4 процента, то в 2026 году можно будет рассчитывать только на процент. Реальная заработная плата поднимется на 3,7 процента, хотя в прошлом году прибавка оценивалась в 4,4 процента.

Также эксперты института полагают, что в России будет снижаться спрос. Рост розничного товарооборота замедлится до 1,7 процента, а темпы роста платных услуг населению до 1,8 процента.

Ключевая ставка Банка России на конец 2026 года достигнет 12 процентов, а инфляция ускорится до 6,2 процента.

​В феврале инфляционные ожидания россиян снизились до 13,1 процента. В январе речь шла о 13,7 процента.