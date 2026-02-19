Реклама

Внучка экс-президента Узбекистана показала откровенное фото с женихом

Внучка Ислама Каримова Мариам Тилляева показала фото поцелуя с женихом
Карина Черных
Фото: @mashatilly

Внучка экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Мариам Тилляева показала откровенное фото с женихом. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя блогерша поделилась кадрами с отдыха. На одном из них она целовалась у водопада с возлюбленным, который позировал с обнаженным торсом.

В свою очередь, в подписи девушка указала, что впервые собирается соблюсти пост во время месяца рамадана. «Немного волнуюсь, но очень хочу прожить этот период осознанно», — указала она в подписи.

По сообщениям 161.ru, женихом Тилляевой стал дизайнер из Москвы Арно Косян, с которым она познакомилась в Куршевеле в январе 2025 года. Мужчина часто путешествует за границу и посещает модные показы.

При этом ранее девушка была замужем за популярным российским блогером Амираном Сардаровым, известным в сети как автор «Дневника Хача». Сардаров женился на Тилляевой в апреле 2021 года. Церемония бракосочетания состоялась в Лас-Вегасе, США. В качестве священника выступил темнокожий актер, загримированный под знаменитого американского певца и актера Элвиса Пресли. В феврале 2022 года инфлюэнсер сообщил о расставании с женой.

В июле 2025 года внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева показала фото в бикини.

