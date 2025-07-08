Внучка Бориса Ельцина опубликовала фото в бикини

Внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева опубликовала фото в зеленом бикини

Внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева показала фото в купальниках. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летняя родственница политика запечатлела себя напротив зеркала в ванной комнате. Она предстала перед камерой в вязаном зеленом бикини отечественного бренда Belle You, состоявшем из топа без чашек и трусов с заниженной талией.

Также девушка продемонстрировала кадры, где отдыхает на природе в красном слитном купальнике и солнцезащитных очках с коричневыми линзами. При этом подробностей о своем местоположении она не раскрыла.

В апреле внучка народного артиста России Михаила Боярского Екатерина Боярская снялась в откровенном кружевном наряде.