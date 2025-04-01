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09:09, 1 апреля 2025Ценности

26-летняя внучка Михаила Боярского снялась в откровенном кружевном наряде

Внучка артиста Михаила Боярского Екатерина снялась в кружевном боди
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @boyarskaya.katerina

Внучка народного артиста России Михаила Боярского Екатерина снялась в откровенном кружевном наряде. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 26-летняя родственница музыканта предстала в белых колготках и боди из аналогичного материала, сквозь которое просвечивался бюстгальтер в тон.

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Помимо этого, девушка надела расклешенную мини-юбку молочного оттенка и меховую накидку. Боярской сделали укладку и макияж с графическими стрелками. Образ завершили массивные золотые серьги-кольца.

Ранее 15-летняя дочь Юлии Пересильд вышла в свет в наряде с глубоким декольте. Звезда популярного телесериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анна Пересильд поделилась в сторис коллажом из снимков, на которых предстала в черном платье из ассортимента модного бренда You Wanna.

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