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Автор «Дневника Хача» объявил о расставании с внучкой экс-президента Узбекистана

Блогер Сардаров объявил о расставании с внучкой экс-президента Узбекистана Тилляевой
Амиран Сардаров и Мариам Тилляева

Амиран Сардаров и Мариам Тилляева . Фото: @amiran495

Популярный российский блогер Амиран Сардаров, известный в сети как автор «Дневника Хача», объявил о расставании с Мариам Тилляевой — внучкой бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, скончавшегося в 2016 году. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Мы с Машей расстались. Увы, так бывает. Хочу тебя поблагодарить за то, что была в моей жизни. Ты очень светлая, умная и энергичная. Желаю тебе оставаться такой же! Никогда не грусти и будь таким же затейником. Уверен, все самое лучшее у тебя впереди, ты найдешь свое счастье», — написал блогер.

Сардаров женился на Тилляевой в апреле 2021 года. Церемония бракосочетания состоялась в Лас-Вегасе, США. В качестве священника выступил темнокожий актер, загримированный под знаменитого американского певца и актера Элвиса Пресли.

Сардаров прославился в сети благодаря своему YouTube-каналу «Дневник Хача», на который подписаны почти шесть миллионов пользователей. В 2019 году он вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых звезд Рунета по версии Forbes.

Марина Совина
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