Песков назвал добровольными новые взносы бизнесменов в бюджет

Песков рассказал о высказанном в разговоре с Путиным желании бизнеса поделиться

Перечисление средств в бюджет представителями российских деловых кругов, о готовности к чему заявил один из участников состоявшейся в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) закрытой встречи с президентом страны Владимиром Путиным, является их личной инициативой. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, Путин одобрил такое решение, а желание поделиться возникло и у других участников мероприятия. Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, может ли он подтвердить, что во время разговора обсуждались новые сборы с бизнеса для решения бюджетных проблем в текущем году.

«Аргументировал этот один из участников тем, что подавляющее большинство участников встречи начинали как раз свой бизнес в 1990-е годы. И в основном, конечно, это начало было так или иначе связано с государством. И поэтому сейчас просто многие считают своим долгом делать такие взносы», — объяснил Песков.

Называть фамилию предпринимателя, согласившегося поделиться, и сумму, которой идет речь, представитель президента не стал. Сама встреча продолжалась примерно два часа.

В ходе выступления на съезде РСПП глава государства призвал представителей нефтегазовой отрасли не проедать возникшие в последний месяц сверхдоходы от продажи сырья, а использовать их аккуратно, сохраняя благоразумие. До этого он предлагал компаниям отрасли потратить дополнительные деньги на сокращение долгов перед банками.