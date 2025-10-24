Набиуллина оценила идею обложить банки налогом на сверхприбыль

Набиуллина: Налог на сверхприбыль банков не принесет экономике никакой пользы

Налог на сверхприбыль банков не принесет экономике никакой пользы. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, трансляцию с конференции ведет пресс-служба регулятора.

По словам председателя совета директоров, идея обложить банки дополнительным сбором не приведет к снижению ключевой ставки ЦБ.

Идею ввести разовый налог на сверхприбыль банков в 10 процентов, который банки должны будут уплатить до 28 января 2026 года, предложил глава фракции партии «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП) Сергей Миронов с коллегами. Депутаты отмечают, что банки «зарабатывали огромные деньги» за счет высокой ключевой ставки, а значит, и в бюджет должны заплатить гораздо большие деньги, чем в предыдущие годы.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что эта идея нецелесообразна. Повышение налогов для кредитных организаций может негативно повлиять на их способность наращивать капитал и кредитовать экономику. Экономике нужны займы, и на фоне высоких процентных ставок важно делать их дешевле для повышения доступности. Поэтому такой налог в Минфине не поддерживают, подчеркнул Силуанов.