В России выступили против увеличения налогов для банков

Силуанов: Минфин не поддерживает увеличение налоговой нагрузки на банки

Министерство финансов России не поддерживает увеличение налоговой нагрузки на банки. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

По словам главы Минфина, повышение налогов для кредитных организаций может негативно повлиять на их способность наращивать капитал и кредитовать экономику. Экономике нужны займы, и на фоне высоких процентных ставок важно делать их дешевле для повышения доступности.

«Предложение об увеличении налогов на банки мы не поддерживаем, поскольку это может навредить нашей экономике», — объяснил Силуанов.

В сентябре глава фракции партии «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП) Сергей Миронов с коллегами предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков в 10 процентов, который банки должны будут уплатить до 28 января 2026 года. Депутаты отмечают, что банки «зарабатывали огромные деньги» за счет высокой ключевой ставки, а значит, и в бюджет должны заплатить гораздо большие деньги, чем в предыдущие годы.

По словам министра финансов, вопрос повышения ставки налога на прибыль действительно рассматривали. Однако в условиях высоких рисков им нужен капитал и резервы, поэтому от этой идеи отказались, добавил Силуанов.