Перспективу увеличения налогов для банков оценили

Силуанов: Mинфин рассматривал повышение ставки налога на прибыль для банков

Министерство финансов России рассматривало повышение ставки налога на прибыль для банков, но решило отказаться от этой меры. Перспективу увеличения налогов для кредитных организаций оценил глава ведомства Антон Силуанов, его цитирует «Интерфакс».

По словам председателя Минфина, вопрос повышения ставки налога на прибыль для банков действительно обсуждался. Однако в условиях высоких рисков им нужен капитал и резервы, поэтому от этой идеи отказались. Бюджет можно пополнить за счет дивидендов, пояснил Силуанов.

В сентябре глава фракции партии «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП) Сергей Миронов с коллегами предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков в 10 процентов, который банки должны будут уплатить до 28 января 2026 года. Депутаты отмечают, что банки «зарабатывали огромные деньги» за счет высокой ключевой ставки, а значит и в бюджет должны заплатить гораздо большие деньги, чем в предыдущие годы.

«Скоро Госдума начнет обсуждение проекта бюджета на следующий год. Уже сейчас понятно, что он будет дефицитным. Надо искать дополнительные источники доходов для социальной поддержки граждан и решения первоочередных задач развития экономики», — пояснил Миронов.

Также увеличить налоги для банков предлагал глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Он настаивал на механизме для перераспределения сверхприбыли банков в пользу бюджета. Страна переживает трудные времена, государство считает каждую копейку, чтобы выполнить социальные обязательства перед гражданами, а «банкиры в это время жируют, перераспределяя сверхприбыли между собой», аргументировал он.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров назвал инициативы собрать с банков больше денег стремлением переложить деньги из кармана в карман, потому что крупнейшие банки и так принадлежат государству. Он напомнил, что прибыль банковского сектора соответствует 11 процентам, а ее не распределяемая часть формирует капитал под кредитование экономики, так что пользы таких налогов не будет никакой.