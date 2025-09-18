В России задумались о новом налоге на сверхприбыль

Депутаты «СЗРП» предложили ввести в России разовый налог на сверхприбыль банков

В России предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков. Об этой идее ради пополнения бюджета задумались депутаты партии «Справедливая Россия — За правду (СЗРП), сообщает газета «Известия».

Парламентарии настаивают на налоге на сверхприбыль в 10 процентов, который банки должны будут уплатить до 28 января 2026 года. Сверхприбыль будет рассчитываться как превышение средней арифметической величины прибыли за 2023 и 2024 годы над средней арифметической за 2022 и 2021-й. Банки, у которых за это время отсутствовали доходы, будут освобождены от налога.

«Скоро Госдума начнет обсуждение проекта бюджета на следующий год. Уже сейчас понятно, что он будет дефицитным. Надо искать дополнительные источники доходов для социальной поддержки граждан и решения первоочередных задач развития экономики», — пояснил глава фракции Сергей Миронов.

Депутаты отмечают, что банки «зарабатывали огромные деньги» за счет высокой ключевой ставки, а значит и в бюджет должны заплатить гораздо большие деньги, чем в предыдущие годы. В пользу точки зрения говорят данные Центробанка — кредитные организации в 2024 году действительно получили рекордную прибыль —3,8 триллиона рублей. В 2023 показатель составлял 3,3 триллиона рублей, а в 2022-м — 203 миллиарда.

В начале сентября глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной создать механизм для перераспределения сверхприбыли банков в пользу бюджета. Он заявил, что страна переживает трудные времена, государство считает каждую копейку, чтобы выполнить социальные обязательства перед гражданами, а «банкиры в это время жируют, перераспределяя сверхприбыли между собой».

В «Единой России» назвали сверхдоходы банков скорее мифом. По словам главы комитета ГД по бюджету и налогам Андрея Макарова, «рекордная» прибыль банковского сектора соответствует 11 процентам, и не распределяемая часть прибыли формирует капитал под кредитование экономики. кроме того, значительная часть банков принадлежит государству, и т аким образом коллеги предлагают «перекладывать деньги из левого кармана в правый».

В 2024 году глава Минфина РФ Антон Силуанов выступил против усиления налоговой нагрузки на банки, напомнив, что кредитные организации являются источником финансовых ресурсов для экономики. Сейчас, когда у страны «нет внешнего финансирования», его обеспечивают в первую очередь финансовый сектор и банки, которым для этого нужен собственный капитал. «Вот говорят, что давайте повысим налог на прибыль, но не надо этого делать, потому что нужен капитал», — резюмировал Силуанов.