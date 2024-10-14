Силуанов выступил против повышения налога на прибыль банков

Глава Минфина РФ Антон Силуанов выступил против усиления налоговой нагрузки на банки, напомнив, что кредитные организации являются источником финансовых ресурсов для экономики, что особенно важно в нынешних условиях. Его слова приводит ТАСС.
Министр указал, что сейчас, когда у страны «нет внешнего финансирования», его обеспечивают в первую очередь финансовый сектор и банки, которым для этого нужен собственный капитал. «Вот говорят, что давайте повысим налог на прибыль, но не надо этого делать, потому что нужен капитал», — резюмировал Силуанов.
В сентябре Банк России повысил прогноз прибыли банковского сектора РФ на 2024 год с 3,1-3,6 триллиона рублей до 3,3-3,8 триллиона. Показатель второй год подряд находится на рекордных уровнях. В 2023-м он достиг 3,3 триллиона рублей.
На фоне этого в парламенте звучали предложения обложить банки дополнительными налогами. Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов указывал, что для того, чтобы «умерить пыл» банков, заработавших в 10 раз больше, чем до этого, нужно найти «правильные инструменты». В свою очередь депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» предложили ввести для банков разовый налог в размере 10 процентов на сверхприбыль.
Выступая в Госдуме в апреле 2024 года, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что инструментом справедливого перераспределения прибыли банков могли бы стать дивиденды, но резких изменений в этой сфере осуществлять не следует.