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16:11, 14 октября 2024Экономика

Силуанов выступил против повышения налога на прибыль банков

Силуанов напомнил о роли банков в экономике и призвал не повышать для них налоги

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Минфина РФ Антон Силуанов выступил против усиления налоговой нагрузки на банки, напомнив, что кредитные организации являются источником финансовых ресурсов для экономики, что особенно важно в нынешних условиях. Его слова приводит ТАСС.

Министр указал, что сейчас, когда у страны «нет внешнего финансирования», его обеспечивают в первую очередь финансовый сектор и банки, которым для этого нужен собственный капитал. «Вот говорят, что давайте повысим налог на прибыль, но не надо этого делать, потому что нужен капитал», — резюмировал Силуанов.

В сентябре Банк России повысил прогноз прибыли банковского сектора РФ на 2024 год с 3,1-3,6 триллиона рублей до 3,3-3,8 триллиона. Показатель второй год подряд находится на рекордных уровнях. В 2023-м он достиг 3,3 триллиона рублей.

На фоне этого в парламенте звучали предложения обложить банки дополнительными налогами. Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов указывал, что для того, чтобы «умерить пыл» банков, заработавших в 10 раз больше, чем до этого, нужно найти «правильные инструменты». В свою очередь депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» предложили ввести для банков разовый налог в размере 10 процентов на сверхприбыль.

Выступая в Госдуме в апреле 2024 года, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что инструментом справедливого перераспределения прибыли банков могли бы стать дивиденды, но резких изменений в этой сфере осуществлять не следует.

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      Дмитрий Воронин
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