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18:11, 3 апреля 2024Экономика

Мишустин предложил подумать над справедливым перераспределением прибыли банков

Мишустин: инструментом перераспределения прибыли банков могли бы стать дивиденды

Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

Инструментом справедливого перераспределения прибыли банков могли бы стать дивиденды, но резких изменений в этой сфере осуществлять не следует, заявил в Госдуме глава правительства РФ Михаил Мишустин. Как пишет «Интерфакс», его слова прозвучали в ответ на депутатское предложение о налогообложении кредитных организаций.

«По налогам на банки — в принципе понятно, что если есть где-то большая маржа и прочее, надо внимательно посмотреть, как справедливо с этим разобраться», — сказал Мишустин, отметив, что об использовании в этой связи такого механизма, как дивиденды банков, следует «аккуратно подумать».

Ранее стало известно, что прибыль российских банков достигла в 2023 году рекордных 3,3 триллиона рублей. Получить такой результат им удалось за счет восстановления основных доходов, существенного сокращения расходов на резервы и получения значительных доходов от валютной переоценки.

Как отмечал на фоне этого глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, объем прибыли банков практически совпал с расходами бюджета РФ на образование и здравоохранение в 2024 году. Сенатор указал на наличие у властей резерва для того, чтобы «умерить пыл» банков, заработавших в 10 раз больше, чем годом ранее. По словам политика, для этого нужно найти «правильные инструменты».

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      Дмитрий Воронин
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