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15:39, 1 октября 2024Экономика

В Госдуме предложили обложить банки дополнительным налогом

Депутаты СРЗП внесли законопроект о налоге в 10 процентов на сверхприбыль банков

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект о введении разового налога в размере 10 процентов на сверхприбыль для банков. Об этом со ссылкой на текст документа пишет РИА Новости.

Сверхприбыль они определили как «превышение средней арифметической величины прибыли за 2023 год и прибыли за 2024 год над средней арифметической величиной прибыли за 2022 год и прибыли за 2021 год».

По оценке авторов документа, среди которых лидер партии Сергей Миронов, реализация законопроекта позволила бы собрать в федеральный бюджет дополнительно около 200 миллиардов рублей.

В конце сентября зампред Центробанка Ольга Полякова сообщила, что прибыль банков по итогам 2024 года ожидается на уровне 3,3-3,8 триллиона рублей, что выше прежних оценок в 3,1-3,6 триллиона рублей. В минувшем году показатель достиг рекордных в истории банковской сферы страны 3,3 триллиона рублей, то есть прибыль может стать максимальной второй год подряд.

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