В Европе заявили о неизбежности пошлин за проход Ормузского пролива

Bloomberg: В Европе назвали неизбежной плату Ирану и Оману за проход Ормузского пролива

Ведущие европейские страны назвали неизбежной плату Ирану и Оману за проход Ормузского пролива. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Перспективу введения платы за обслуживание стратегически важного пролива называют неизбежной, и ряд официальных лиц стран Персидского залива также придерживается такого мнения, отмечают авторы. Каким образом будет взиматься плата и каким будет размер пошлин, пока не указывается, однако в США продолжают настаивать на том, что Иран и Оман не могут собирать деньги за проход по маршруту, так как боятся, что это создаст прецедент для других стран, которые начнут взимать плату за проход по другим водным путям.

По словам источников, европейские страны смирились с мыслью о дополнительных расходах и надавили на иранские и оманские власти, чтобы те не дискриминировали суда по национальному признаку. Великобритания, Франция и другие европейские страны также настаивают на создании международной морской коалиции для разминирования Ормузского пролива, но ее создание будет зависеть от хода переговоров о постоянном мирном соглашении.

Оман изучает пример Малаккского пролива в Азии, чтобы найти решение, которое удовлетворит и Иран, и весь остальной мир. Этот маршрут находится в совместном управлении Индонезии, Малайзии и Сингапура, при этом страны взимают с судов плату за любые необходимые услуги по навигации и обеспечению безопасности. Существует фонд, который собирает добровольные взносы на обеспечение безопасного судоходства, но он не публикует подробную информацию о финансовых поступлениях.

25 июня США и страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) отвергли попытки ввести пошлины за проход судов через Ормузский пролив. В ответ на это МИД Ирана заявил о том, что только Иран и Оман определяют условия для управления судоходством в этой акватории.