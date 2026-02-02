Реклама

21:34, 2 февраля 2026Культура

Сокуров объяснил исключение из Совета по развитию кинематографии

Сокуров объяснил исключение из Совета по развитию кинематографии ротацией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jury Kevin / Globallookpress

Режиссер Александр Сокуров объяснил исключение из состава Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. Он заявил РИА Новости, что это связано с ротацией.

«В данном случае [премьер-министр России Михаил] Мишустин поступил правильно, он решил провести ротацию, заменить на людей более представительных, более авторитетных, чем я и те, кто со мной выбыли из этого состава», — высказался режиссер.

Сокуров добавил, что ничего не знает о деятельности совета, поскольку никогда не принимал в ней участие.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Сокурову обсудить ограничения в работе. Он также напомнил, что Сокуров является членом Совета по правам человека при президенте и на этом уровне никакой дискриминации в отношении режиссера не допускается.

