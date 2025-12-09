Путин предложил Сокурову созвониться и обсудить ограничения в работе

Путин предложил режиссеру Сокурову созвониться и обсудить ограничения в работе

Президент России Владимир Путин предложил режиссеру Александру Сокурову обсудить ограничения в работе, об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства и деятель культуры тепло поздоровались в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, отмечает агентство.

«Созвонимся с вами, я позвоню, поговорим, каким образом, что там запрещается из ваших произведений. Это странно», — сказал Путин.

Он напомнил, что Сокуров является членом Совета по правам человека при президенте и на этом уровне никакой дискриминации в отношении режиссера не допускается.

«Но если есть какие-то ограничения, вы это видите, скажите, хорошо? Мы созвонимся и переговорим», — заключил российский лидер.

В 2023 году Сокуров объявил о завершении профессиональной карьеры. Он пояснил, что это произошло из-за запрета Минкультом России его фильма «Сказка». Позднее он назвал слова о завершении карьеры вырванными из контекста. Таким образом режиссер опроверг то, что перестанет снимать, однако условий для этого становится все меньше. «Я сказал то, что у меня именно нет возможности работать сейчас в России», — добавил он.