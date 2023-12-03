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22:02, 3 декабря 2023Культура

Сокуров объявил о завершении карьеры. Что сподвигло именитого режиссера уйти из профессии?

Режиссер Александр Сокуров заявил, что его карьера в кино завершилась

Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / Global Look Press

Режиссер Александр Сокуров объявил о завершении профессиональной карьеры. Он пояснил, что это произошло из-за запрета Минкультом России его фильма «Сказка».

Он признался, что сейчас не работает над новыми проектами.

Теперь мне нельзя будет снимать и показывать кино в России. Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из-за данного запрета, отказа в прокате завершилась

Александр Сокуроврежиссер

«Сказка» — российско-бельгийский фильм, в центре сюжета которого показаны события Второй мировой войны в фантастическом ключе.
В проекте представлены сконструированные образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера и других исторических персон.

Позднее Сокуров назвал слова о завершении карьеры вырванными из контекста. Таким образом он опроверг то, что перестанет снимать, однако условий для этого становится все меньше. «Я сказал то, что у меня именно нет возможности работать сейчас в России», — добавил режиссер.

До этого пресс-служба постановщика распространила данные о том, что Минкульт не выдал прокатное удостоверение «Сказке». Такое решение приняли на основании подпункта «ж» пункта 18 утвержденных правительством в 2016 году правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм.

«Сказка» была опубликована на YouTube

3 декабря журналистка Ксения Собчак сообщила, что разместила на видеохостинге YouTube фильм «Сказка». Она указала, что закрытый показ киноленты состоялся в Москве еще 19 ноября. Собчак подчеркнула, что «Сказка» — особенный и уникальный фильм.

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Также она обратила внимание на формулировку отказа в прокатном удостоверении. «Сослались на "иные случаи, определенные законом"», — указала журналистка.

Фактически — отказали без объяснения причин

Ксения Собчакжурналистка

После этого Сокуров признался, что опасается наказания для Собчак. «Очень боюсь, что Ксению Анатольевну могут как-то наказать. Хотя, насколько я знаю, законов, запрещающих показывать фильмы по интернету, пока нет», — сказал режиссер.

В России запретили три фильма Сокурова

Ранее Сокуров напомнил, что его фильмы уже оказывались на полке. «Предстоят большие проблемы в жизни — как в советские времена, когда все мои работы были запрещены к показу. Время моей жизни опять остановилось», — посетовал постановщик.

Говоря о современности, Сокуров отметил, что уже три его работы нельзя демонстрировать в России. «Уже три моих фильма запрещены. Помимо "Сказки" запрещен "Русский ковчег", запрещен документальный фильм "Робер. Счастливая жизнь"», — сказал он в комментарии ТАСС.

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Он выразил опасения, что его фильм «Александра» с оперной певицей Галиной Вишневской в главной роли также не получит повторное прокатное удостоверение.

Ранее в России запретили якутский фильм «Айта»

27 сентября Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта» режиссера Степана Бурнашева. Причиной данного решения стала «деструктивная информация, противоречащая принципам единства народов России», которая якобы содержалась в ленте. По требованию Роскомнадзора отечественные онлайн-кинотеатры убрали картину из своих фильмотек.

«Айта» получила прокатное удостоверение для показа зрителям старше 16 лет в феврале 2022 года. Фильм собрал около 26,5 миллиона рублей и стал самым кассовым якутским кинопроектом. Киноблогер Евгений Баженов, более известный как BadComedian, предположил, что Минкульт отозвал прокатное удостоверение из зависти, так как картина была снята без господдержки.

В августе был отозван из кинопроката фильм «Непосредственно Каха: Другой фильм». В Минкульте не озвучили конкретную причину данного решения. В реестре прокатных удостоверений картине был присвоен возрастной рейтинг «18+». В интернете картину осудили из‑за сцены с оправданием изнасилования пьяной девушки.

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      Марина Совина
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