Сокуров опроверг завершение карьеры

Сокуров назвал слова о завершении карьеры вырванными из контекста

Режиссер Александр Сокуров в разговоре с ТАСС назвал слова о завершении карьеры вырванными из контекста. Таким образом он опроверг то, что перестанет снимать, однако условий для этого становится все меньше.

«Я сказал то, что у меня именно нет возможности работать сейчас в России», — добавил Сокуров.

Информация о завершении карьеры Сокуровым появилась после его комментария для портала News.ru. В разговоре режиссер, в частности, заявил, что после запрета Минкультом России его фильма «Сказка» его карьера в «прокате, кажется завершилась».

О запрете картины «Сказка» сообщалось в октябре. Тогда сам постановщик сравнил ситуацию с советскими временами, когда его фильмы также запрещались.

«Сказка» рассказывает о встрече на том свете Иисуса Христа, Адольфа Гитлера, Уинстона Черчилля, Бенито Муссолини, Иосифа Сталина и Наполеона I.