Сокуров сообщил о запрете показа фильма «Сказка» на фестивале в Москве

Режиссер Сокуров сообщил о запрете показа фильма «Сказка» на фестивале КАРО.Арт

Российский режиссер Александр Сокуров сообщил в Telegram, что Министерство культуры России запретило показ фильма «Сказка» на международном фестивале КАРО.Арт, который состоится 15 октября в Москве.

«Предстоят большие проблемы в жизни — как в советские времена, когда все мои работы были запрещены к показу. Время моей жизни опять остановилось. Не прошу о помощи: как прежде, мне никто не сможет помочь», — отметил кинематографист.

Народный артист России добавил, что выясняет причины отмены показа, а также высказал предположение, что у картины будет изъято прокатное удостоверение. «Я не просто протестую против цензуры — я заявляю протест против нарушения моего конституционного права свободного общения моих произведений с соотечественниками», — резюмировал кинорежиссер.

«Сказка» — российско-бельгийский фильм, в центре сюжета которого показаны события Второй мировой войны в фантастическом ключе. В проекте представлены сконструированные образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера и других исторических личностей.

В феврале 2022-го сообщалось, что проект выйдет в прокат в европейских странах.

Ранее Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта» режиссера Степана Бурнашева.