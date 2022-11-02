Фильм Александра Сокурова «Сказка» выйдет в прокат в Европе

Фильм Александра Сокурова «Сказка» выйдет в прокат в европейских странах

Фильм российского кинорежиссера Александра Сокурова «Сказка» выйдет в прокат в европейских странах. Об этом сообщает ТАСС.

По словам кинодеятеля, в Сербии картина будет показана в декабре этого года. До 2023-го фильм также выйдет в прокат в Испании, Италии и Португалии. Во Франции премьера «Сказки» состоится в начале следующего года.

«Я, честно говоря, рад, что так разворачивается. Мне казалось <…> по первому испугу от фильма французов в Каннах, что они вообще побоятся даже двинуться в сторону фильма, но в общем оказалось не так. Очень хотят смотреть», — отметил Сокуров.

Режиссер подчеркнул, что, по его мнению, интерес европейских стран к фильму связан с его недлинным хронометражем (1 час и 20 минут), включающим сложное содержание и большое количество диалогов. Кинодеятель добавил, что не подавал документы на получение прокатного удостоверения в России.

«Сказка» — российско-бельгийский фильм, в центре сюжета которого показаны события Второй мировой войны в фантастическом ключе. В проекте представлены сконструированные образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера и других исторических личностей.

Ранее российская объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема Парк» обратились с заявлением в суд о понуждении американской корпорации IMAX «к исполнению обязанности в натуре».