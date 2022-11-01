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07:35, 1 ноября 2022Культура

IMAX захотели «принудить» к работе в России

«Ъ»: «Формула кино» и «Синема Парк» захотели принудить IMAX к работе в России

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема Парк» обратились с заявлением в суд о понуждении американской корпорации IMAX «к исполнению обязанности в натуре», следует из определений Арбитражного суда Москвы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

От компании требуют сделать то, что прописано в договоре, а не платить отступные. Отмечается, что ранее российские киносети уже подавали иски к IMAX, однако с требованием расторгнуть договор на обслуживание проекторов, а не возобновить работу.

По словам председателя АВК Алексея Воронкова, IMAX каждый день удаленно обновляет киносистемы. Он подчеркнул, что это происходит перед первым сеансом во время подстройки картинки и звука. Воронков добавил, что ключи, которые необходимы для проката фильмов в формат IMAX, выпускает только сама компания.

Председатель АВК заявил, что судящиеся с IMAX киносети рассчитывают на возвращение мирового кинобизнеса в Россию.

В июле сообщалось, что корпорация IMAX, которая предоставляет одноименную кинематографическую систему, прекратила свою деятельность в России. Об уходе компании дополнительно уточнил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев. Он подтвердил окончание деятельности корпорации в стране и добавил, что «последним днем ее официального представительства и работы здесь было 31 мая».

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Марина Совина
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