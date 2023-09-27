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15:25, 27 сентября 2023Культура

Минкульт отозвал из кинопроката якутский фильм «Айта»

Минкульт России отозвал прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта»

Кадр: фильм «Айта»

Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта» режиссера Степана Бурнашева. Соответствующая информация появилась в реестре кинопроката на официальном сайте Минкульта.

Известно, что ранее по требованию Роскомнадзора отечественные онлайн-кинотеатры убрали из своих фильмотек картину Бурнашева. Причиной данного решения стала «деструктивная информация, противоречащая принципам единства народов России», которая якобы содержалась в ленте.

Отмечается, что «Айта» получила прокатное удостоверение для показа зрителям старше 16 лет в феврале 2022 года. Фильм собрал около 26,5 миллиона рублей и стал самым кассовым якутским кинопроектом.

Ранее сообщалось, что Минкульт отозвал из кинопроката фильм «Непосредственно Каха: Другой фильм» после возмущения из‑за сцены с изнасилованием. В самом ведомстве не озвучили конкретную причину данного решения.

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    Сергей Равин
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