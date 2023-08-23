Сиквел «Кахи» отозвали из проката после возмущения из‑за сцены с изнасилованием

Сиквел «Непосредственно Кахи» отозвали из проката из‑за сцены с изнасилованием

Министерство культуры России отозвало из кинопроката фильм «Непосредственно Каха: Другой фильм». Об этом пишет Telegram-канал Cinemaplex.

В Минкульте не озвучили конкретную причину данного решения. В реестре прокатных удостоверений картине был присвоен возрастной рейтинг «18+».

Ранее сиквел фильма «Непосредственно Каха» осудили в интернете из‑за сцены с оправданием изнасилования пьяной девушки. По сюжету персонажи Каха и Серго отправляются на вечеринку, чтобы ограбить оставленные на стоянке автомобили. В один из них заваливается женщина и теряет сознание на заднем сиденье машины. Тогда Каха решает воспользоваться ее бессознательным состоянием.

2 августа в Госдуме отреагировали на выход в прокат данного фильма. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отметила, что картина получила одобрение экспертного совета министерства культуры.