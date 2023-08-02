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19:46, 2 августа 2023Культура

В Госдуме отреагировали на выход в прокат фильма со сценой изнасилования

Депутат Драпеко: спорные сцены в фильмах оценивает экспертный совет Минкультуры

Кадр: фильм «Непосредственно Каха. Другой фильм»

Картина «Непосредственно Каха. Другой фильм» со сценой изнасилования пьяной девушки вышел в прокат, поскольку получил одобрение экспертного совета Министерства культуры. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

«Это вообще не наши полномочия, это полномочия Министерства культуры. У них есть специальный экспертный совет, который определяет, нарушает ли это общественную нравственность или не нарушает. Это надо смотреть в контексте фильма. Я так заочно [оценить] не могу, [только] если я посмотрю кусок или фильм. Потому что у меня была история в фильме "А зори здесь тихие", где были голые девушки в бане. Из-за этого был целый сыр-бор, в результате фильм разрешили для показа детям», — отреагировала депутат.

Лента «Непосредственно Каха. Другой фильм» вышла в прокат в России 25 мая с ограничением 18+. Цифровой релиз состоялся 14 июля. По оценке «Кинопоиска», рейтинг картины составил 2,6 по десятибалльной шкале, что значительно ниже, чем у первой части, — 4,4. Сборы превысили 380 миллионов рублей.

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По сюжету герои Каха и Серго идут на вечеринку, чтобы ограбить припаркованные рядом машины. В одну из них садится пьяная девушка и теряет сознание. Каха решает воспользоваться ее беспомощным состоянием и вступает с ней в интимную связь. Далее в фильме показана сцена полового акта. «А вот чисто по-человечески, сам как думаешь, это правильно?» — спрашивает Серго. «Чисто по-человечески, может, она и кайфанет», — говорит в ответ Каха.

После этого мужчины отвечают за содеянное перед отцом девушки. Они советуют ему лучше воспитывать дочь. «Это что такое? Ночью пьяная вышла из кафе! На стоянке блюет! В машине засыпает вот в такой короткой юбке! Это хорошо, Каха ее испортил, а если бы это сделал мимо проходящий бухой бздых?» — говорит Серго. В ответ отец велит девушке собираться, чтобы ехать на перевоспитание к бабушке в горы.

Ранее в Госдуме призвали убрать с рынка кукол Барби из-за пропаганды ЛГБТ.

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