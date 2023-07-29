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17:47, 29 июля 2023Россия

В Госдуме призвали убрать с рынка кукол Барби из-за пропаганды ЛГБТ

Депутат Бутина призвала убрать кукол Барби с рынка России из-за ЛГБТ-пропаганды

Фото: Fer Nando / Shutterstock / Fotodom

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина призвала убрать кукол Барби с российского рынка. Интервью с парламентарием доступно в Telegram-канале «Дума ТВ».

Депутат раскритиковала фильм «Барби», который не вышел в прокат в России, однако в мире уже в первую неделю получил рекордные сборы для 2023 года. По мнению Бутиной, фильм пропагандирует политическую программу Демократической партии США.

«Барби с рынка вместе с компанией Mattel надо убирать, потому что они завозят в Россию тему ЛГБТ», — убеждена Бутина. Она отметила, что в России есть свои куклы, а не только Мальвина, которая была популярна в СССР.

В 2002 году Министерство образования России в рамках заботы о психическом здоровье детей собиралось запретить к продаже куклу Барби наряду с другими иностранными игрушками. Это предложение рассматривалось также в 2016 году. По мнению инициаторов, кукла Барби оказывает вредное воздействие на психику девочек, побуждая их к потребительству и влечению к противоположному полу.

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