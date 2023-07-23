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23:19, 23 июля 2023Культура

Фильм «Барби» показал рекордные сборы для 2023 года

Deadline: фильм «Барби» собрал рекордные для 2023 года $155 млн
Райан Гослинг и Марго Робби

Райан Гослинг и Марго Робби. Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Фильм о кукле «Барби» собрал в первый уикенд рекордные для 2023 года 155 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Deadline.

Отмечается, что сумма стала рекордной для дебютного кинопоказа в США и Канаде. Также издание подчеркнуло, что вышедший одновременно с «Барби» фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» о создании атомной бомбы собрал почти вдвое меньше — 80,5 миллиона долларов.

Ранее стало известно, что «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях покажут в России. Российская студия Red head sound дождется релиза проекта на торрентах, соберет с поклонников средства на реализацию фильма, а после выпустит его на экраны.

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    Юлия Мискевич
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