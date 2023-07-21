«Барби» покажут в России на собранные с поклонников средства

Фильм «Барби» покажут в России на собранные с поклонников картины средства

Фильм «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях покажут в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным портала, российская студия Red head sound дождется релиза проекта на торрентах, соберет с поклонников средства на реализацию фильма, а после выпустит его на экраны. Известно, что актриса дубляжа Татьяна Шитова, являющаяся официальным голосом Марго Робби в России, примет участие в проекте и озвучит Барби.

Сообщается, что диктор Михаил Тихонов, голосом которого в российских проектах говорит Гослинг, отказался от комментариев по поводу своего участия в реализации картины в российском прокате.

Ранее актриса Марго Робби призналась, что переоценила фильм «Барби», пообещав продюсерам на питчинге прибыль в размере одного миллиарда долларов.

Мировая премьера проекта, режиссером которого выступила Грета Герви, состоялась 21 июля.